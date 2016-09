V paru kradla srečke na različnih lokacijah

LJUBLJANA – V petek popoldne so policiste obvestili o tatvini srečk na Resljevi ulici. Na kraju so ugotovili, da sta tega dne v prodajalni takrat še neznani moški in ženska odtujila loterijske srečke in pobegnila.

Naknadno so bili policisti napoteni še na Zaloško cesto, kjer je bila prav tako izvršena tatvina loterijskih srečk. Tudi tam sta tatvino izvršila moški in ženska, kjer sta unovčila pred tem odtujene srečke z Resljeve ulice, med tem časom pa je moški izkoristil nepazljivost prodajalke in odtujil še druge srečke.

Policisti so z zbranimi obvestili in operativnim delom izsledili osumljenca. Ugotovili so, da gre za 34-letno žensko in 37-letnega moškega. Pri sebi sta imela še nekaj srečk, nekaj pa sta jih že unovčila.

Po vseh zbranih obvestilih ju bodo kazensko ovadili.