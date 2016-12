V Olimju ga je izdalo srce

OLIMJE – V nedeljo 13.12 so v Olimju, občina Podčetrtek, občani do prihoda reševalcev iz Šmarja pri Jelšah oživljali osebo, ki je doživela srčni zastoj. S policijskim helikopterjem so jo v spremstvu ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči prepeljali v UKC Maribor.

Gasilci PGD Podčetrtek so zavarovali kraj pristanka helikopterja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.