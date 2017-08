V okolici Maribora našli truplo moškega, ima vbodno rano

MARIBOR – Policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor preiskujejo smrt ene osebe v okolici Lenarta, o čemer so bili obveščeni v nedeljo zvečer, so za STA potrdili pri policiji, kjer drugih podatkov zaradi preiskave ne razkrivajo.

Časnik Večer neuradno navaja, da naj bi 57-letnika z vbodno rano našli v stanovanjski hiši v okolici Lenarta.

Po podatkih Večera so policisti v povezavi z dogodkom tri leta starejšemu sorodniku umrlega v nedeljo odvzeli prostost. Ali je povezan s smrtjo 57-letnega moškega, še ni znano, ker kriminalistična preiskava sumljive smrti še intenzivno poteka, dodaja časnik.

