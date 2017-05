V okolici Maribora 26-letnico in 27-letnika presenetili policisti

MARIBOR – 27-letnik in 26-letnica iz okolice Maribora bosta ovadena zaradi suma storitve enakega kaznivega dejanja.

V torkovi hišni preiskavi so namreč policisti PP Rače odkrili hidroponični laboratorij in pripomočke za gojenje konoplje, našli pa tudi tri rastline, visoke okoli 40 centimetrov, za katere obstaja sum, da gre za konopljo, so sporočili iz PU Maribor.