V občanki vrgel pločevinki in razbijal steklo

CELJE – Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in kršitve javnega reda in miru so celjski policisti včeraj obravnavali 25-letnega moškega, doma z območja občine Vojnik.

Ta je v občanki na Prešernovi ulici vrgel pločevinki, v isti ulici razbil steklo na vhodnih vratih trgovine in na vratih lokala, na Gubčevi ulici pa je razbil vetrobransko steklo na vozilu, poroča PU Celje.