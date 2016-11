V nočnem požaru zgoreli stroji, živali so rešili

KAL – V petek ob 21.36 je v naselju Kal zagorelo gospodarsko poslopje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Pivka, Košana, Postojna, Zagorje in Palčje, požar pogasili ter iz objekta rešili večje število živali. V požaru je zgorelo okoli 160 kvadratnih metrov ostrešja, večja količina sena in kmetijski delovni stroji. Intervencija na požarišču še poteka.