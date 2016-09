V nesreči umrle fante prepeljali v dolino

BOVEC – Žrtve letalske nesreče so v popoldanskih urah s helikopterjem prepeli v dolino in kasneje na Inštitut za sodno medicino, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Kriminalisti in pristojni inšpektor bodo nadaljevali z zbiranjem podatkov in dokazov o vzrokih za nesrečo.

31-letni pilot je svoja prijatelja pripeljal na rafting v Bovec. Letalo je po podatkih predsednika Aerokluba Bovec Dejana Kavčiča v Bovcu pristalo ob 11.50, po 17. uri pa so se odločili za polet proti letališču Brnik.

»Vreme je bilo v času odleta še vedno normalno. Bližala se je ploha oziroma lahko tudi nevihta, a je bil vzlet ob 17.35 opravljen še ob pravem času. Vsak pilot pa sam izbere pot za odlet z bovškega letališča,« je povedal Kavčič in dodal, da je mesto vstopa v Triglavski narodni park, ki je najbližje Bovcu, prav na območju, kjer je letalo strmoglavilo.

»Pilot se je pač odločil za to smer, verjetno ocenjujoč bližajočo se spremembo vremena in njegova odločitev je bila čisto korektna,« je še dejal predsednik bovškega aerokluba.

Kavčič meni, da se je po vzletu nesrečnega letala iz Bovca nekje zataknilo. Ali so bile težave tehnične narave ali zaradi česa drugega, bi bilo po njegovih besedah v tem trenutku zgolj ugibanje.

Letalo, ki je s tremi ljudmi na krovu v četrtek strmoglavilo na Bovškem, je bilo last družbe Propilot iz Domžal, je za STA potrdil njen lastnik Primož Lajevec. Letalo so sicer uporabljali za šolanje, v četrtek popoldan pa ga je posodil prijatelju, ki je dva svoja prijatelja na Bovško odpeljal na rafting.

Manjše letalo piper 28 je proti Brniku poletelo ob 17.35, nekaj minut pred 20. uro pa poslalo klic na pomoč. Klic naj bi zaznali dve večji letali, ki sta tedaj leteli v bližini strmoglavljenega letala.

V iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Bovca in Tolmina ter tamkajšnji gasilci, na pomoč sta prišla tudi helikopterja Slovenske vojske in policije. O letalski nesreči je bila obveščena tudi pristojna služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov.