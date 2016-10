V nesreči udeležena tovorno vozilo in avto

RADLJE OB DRAVI – Ob 9.28 sta na Koroški cesti trčili tovorno in osebno vozilo.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče in do prihoda reševalcev ZRCK Ravne na Koroške nudili pomoč poškodovani osebi, ki so jo na kraju oskrbeli ter jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v zdravstveni dom.

Posledice prometne nesreče so odstranili delavci cestnega podjetja VOC Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.