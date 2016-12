V nesreči udeležena nosečnica

KOLIČEVO – V soboto ob 22.39 je na Količevem osebno vozilo trčilo v bok drugega, to pa je nato odbilo v ograjo stanovanjske hiše. Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče ter odklopili akumulatorja.

V nesreči je bila udeležena noseča ženska. Reševalci NMP Domžale so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.