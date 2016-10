V nesreči udeležen eden

GORTINA – Ob 0.02 se je na cesti v naselju Gortina (občina Muta) zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Prostovoljni gasilci PGD Radlje ob Dravi in poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj nezgode, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila. Poškodovan ni bil nihče.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.