V nesreči tri osebe poškodovane

LJUBLJANA – Ob 7.16 sta na ljubljanski južni obvoznici trčili osebno in kombinirano vozilo.

V nesreči so se poškodovale tri osebe, ki so jih oskrbeli reševalci reševalne postaje KC Ljubljana.

Na kraju so bili tudi gasilci GB Ljubljana, so kraj protipožarno in protinaletno zavarovali ter odklopili akumulatorja poškodovanih vozil, poroča uprava za zaščito in reševanje.