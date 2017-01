V nesreči tri osebe poškodovane

GORICA PRI ŠMARTNEM – V petek ob 22.48 je v Gorici pri Šmartnem (občina Celje) prišlo do trčenja dveh osebnih vozil.

Posredovali so gasilci PGE Celje, zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Celje so tri poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.