TROJANE – V četrtek ob 15.03 sta na avtocesti v smeri Celja trčili osebni vozili.

Gasilci CZR Domžale, ACB Vransko in PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in očistili razlite tekočine.

V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal, je poročala uprava za zaščito in reševanje.