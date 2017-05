V nesreči poškodovana dva udeleženca, eden huje

GUNTE – V četrtek ob 12.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti med Sevnico in Krškim, pri naselju Gunte.

Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na levosmerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 32-letna voznica.

V nesreči se je 64-letni povzročitelj iz Hrvaške huje poškodoval, 32-letna voznica pa je utrpela lažje poškodbe. Oba so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.