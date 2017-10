V nesreči poškodovana 13-letnika

KOPER – V četrtek ob 18.50 je v Kopru 62-letni voznik osebnega avtomobila izsilil prednost 13-letniku z mopedom. Voznik mopeda in njegov enako stari sopotnik sta padla in se lažje poškodovala. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.