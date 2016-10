V nesreči na štajerki udeleženih šest vozil

KRTINA – Včeraj so se okoli 7. ure zgodile kar štiri prometne nesreče, v katerih je bilo udeleženih šest vozil. Iz PU Ljubljana so sporočili, da so se zgodile na avtocesti iz smeri Blagovice proti Krtini.

Do trčenj je prišlo, ker so vozniki vozili na prekratki varnostni razdalji. Promet je bil oviran na voznem in prehitevalnem pasu, okrog 9. ure pa je bil ponovno sproščen. Ena oseba je bila lažje poškodovana in z reševalnim vozilom prepeljana v UKC Ljubljana, tri osebe pa so same poiskale zdravniško pomoč.