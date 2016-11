V nesreči na Gregorčičevi ulici poškodovane tri osebe

MURSKA SOBOTA – V četrtek ob 18.10 sta v križišču Gregorčičeve ulice in Ulice arhitekta Novaka trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja vozil, nudili pomoč reševalcem in očistili cestišče.

Poškodovane so bile tri osebe, ki so jih odpeljali v murskosoboško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.