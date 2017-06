V nesreči, ki je zaprla cesto, tri poškodovane

VOZNICA IN POTNICI

ŠKOFLJICA – Malo pred 16. uro se je na cesti Škofljica–Pijava Gorica zgodila prometna nesreča, pri kateri sta trčili osebni vozili. Zaradi trčenja je bila cesta tudi nekaj časa zaprta, tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič pa nam je povedala, da se je nesreča zgodila, ko je voznik renaulta scenica vozil po glavi cesti Ljubljana–Lašče. Nesrečo je povzročil zaradi nepravilne strani vožnje, saj je trčil v voznico citroena xsare, ki je takrat pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. V nesreči se je voznica lažje poškodovala, prav tako pa še dve potnici v renaultu.

Med odpravljanjem posledic nesreče je bila cesta sprva zaprta popolnoma, potem pa je po njej promet stekel enosmerno. Cesta je bila ponovno prevozna ob 18.30.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja. Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v bolnišnico.