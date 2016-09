V nesreči huje poškodovan 27-letni motorist

BOVEC – V petek, 9. septembra 2016, dopoldne je 27-letni motorist honde CBR, državljan Nemčije, vozil na regionalni cesti iz smeri naselja Soča proti Bovcu. V bližini ene od stanovanjskih hiš v Soči je v blagem levem ovinku padel po cestišču in se huje poškodoval.

Na kraju prometne nesreče so poleg policistov posredovali tudi bovški gasilci in reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa ga je prevzela dežurna medicinska ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem prepeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Bovški policisti bodo o nesreči s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.