V nesreči hudo poškodovan otrok (12)

LJUBLJANA – V četrtek okrog 18.45 so policiste obvestili o prometni nesreči na Dunajski cesti, v kateri je bil udeležen otrok (12) na kolesu.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad kolesom in padel.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Po podatkih policije je utrpel hude telesne poškodbe. Med vožnjo je uporabljal varnostno čelado, so sporočili iz PU Ljubljana.