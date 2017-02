ŠEMPETER PRI GORICI – V petek ob 20.16 je na Cesti Prekomorskih brigad v Šempetru pri Gorici prišlo do prometne nesreče, v kateri se je poškodovala ena oseba. Tej je pomoč nudila ekipa NMP Nova Gorica.

Gasilci JZ GRD Nova Gorica so odklopili akumulator, zavarovali kraj nesreče in opravili preventivni pregled vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.