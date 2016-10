V nesreči dve osebi poškodovani

LOGATEC – V nedeljo ob 21.57 sta na cesti regionalni cesti Kalce–Hotedršica, občina Logatec, trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec in GB Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

V nesreči sta se poškodovali dve osebi.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Logatca so ju prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.