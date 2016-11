V nekaj urah dva mrtva

DIVAČA, LJUBLJANA – Včeraj ob 16.12 so gasilci PGD Divača in ZGRS Sežana nudili pomoč ekipi NMP Sežana pri oživljanju moškega na Dolnjem Ležečem v Divači. Reanimacija ni bila uspešna, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zvečer pa so gasilci posredovali tudi na Dunajski cesti v Ljubljani. Tam so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v njem pa našli mrtvo osebo.