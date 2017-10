V nedeljo so ga našli hudo poškodovanega, zdaj je umrl

ŠKOFJA LOKA – Moški, ki so ga v nedeljo zvečer hudo poškodovanega našli na Kidričevi cesti v Škofji Loki , je umrl, so danes sporočili iz kranjske policijske uprave. Kot so ugotovili, je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad mopedom in padel. Hudo poškodovanega so ga našli pod vozilom in ga odpeljali v ljubljanski klinični center.

V torek je tam podlegel poškodbam.

Policisti pri ogledu kraja nesreče niso ugotovili sumljivih okoliščin. Zbrana obvestila kažejo na to, da je bil moški v prometu udeležen kot mopedist in je med vožnjo v napačno smer ter brez zaščitne čelade zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom in padel.

Gre za letošnjo sedmo smrtno žrtev na gorenjskih cestah, kjer jih je bilo v istem času lani šest. To je že peta letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom zaradi prevelike hitrosti.