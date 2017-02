V nedeljo ob 13.45 pod vplivom 1,1 mg/l

LJUBLJANA – O nezanesljivi vožnji so PU Ljubljana obvestili v nedeljo, 12. 2., okrog 13.45. Policisti so 54-letnega voznika izsledili na območju Most, kjer so opravili postopek preizkusa alkoholiziranosti. Ugotovljeno je bilo, da je voznik pod vplivom alkohola (1,1 mg/l).

Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, prav tako mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje.