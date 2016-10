V napačno smer in trčil v 22-letnika

MARIBOR– V nedeljo ob 21.25 je 28-letni Mariborčan vozil osebni avtomobil po Verstovškovi ulici v Mariboru. V križišču s prednostno Ljubljansko ulico je zavil na desno, v nasprotno smer, na levi prometni pas enosmerne Ljubljanske ulice. Že po nekaj metrih vožnje je na Ljubljanski ulici trčil v pravilno nasproti vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 22-letni Mariborčan. Ta se je v trčenju tako kot njegov 27-letni sopotnik lažje poškodoval. Oba so zdravniško oskrbeli v UKC Maribor, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti so ugotovili, da je povzročitelj prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest pokazal 1,19 mg/l. Policisti so mu takoj odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Zoper povzročitelja prometne nesreče bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Poleg tega ga bodo zaradi nevarne vožnje ovadili pristojnemu tožilstvu.