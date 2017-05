V naletu štirih vozil poškodovani trije

VRHNIKA – Danes ob 6.45 so policiste obvestili, da se je na Tržaški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je voznik avtobusa irisbus arway vozil po Tržaški cesti iz smeri avtoceste proti Logatcu ter v bližini naslova Tržaška cesta 22 zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji povzročil prometno nesrečo. Trčil je v zadnji del pred njim stoječega vozila peugeot 206, v katerem sta bili voznica in potnica.

Vozilo je ob trčenju odbilo naprej v stoječe vozilo citroen C5, tega pa še v tovorno vozilo iveco eurocargo.

Voznica in potnica v peugeotu in voznik citroena so v nesreči utrpeli lahke telesne poškodbe, zdravniško pomoč pa so naknadno poiskali sami.

Povzročitelju so izdali plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.