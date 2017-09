V naletu dveh vozil poškodovana ena oseba

PTUJ – V nedeljo ob 11.07 sta v križišču Ulice 5. prekomorske s Peršonove ulico v naletu trčili osebni vozili, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Pri tem se je poškodovala ena oseba, ki so jo prepeljali v ptujsko bolnišnico.

Posredovali so tudi gasilci PGD Ptuj, ki so odklopili akumulatorja vozil in protipožarno zavarovali kraj dogodka.