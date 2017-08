V mrzli Savi zagledali utapljajočega se človeka

ZAGORJE OB SAVI – V torek ob 19.29 so v reki Savi pod železniško postajo Zagorje ob Savi opazili utapljajočo se osebo. Po naključju sta bila v bližina dva kajakaša, ki sta ponesrečenca prinesla do brežine, kjer ga je prevzela ekipa NMP Zagorje ob Savi.

Gasilci PGD Zagorje mesto so ponesrečenca po zahtevnem terenu prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil odpeljan v SB Trbovlje. Okoliščine dogodka preiskuje PP Trbovlje, poroča uprava za zaščito in reševanje.