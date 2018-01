V Mariboru zaradi nesreče blokirana cesta

MARIBOR – Zaradi prometne nesreče je v Mariboru zaprta Ptujska cesta pri križišču s hitro cesto skozi Maribor. Nastajajo zastoji. Obvoz je po lokalnih cestah, obvešča prometnoinformacijski center.

Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila ob 6.20, ko sta v križišču hitre ceste in Ptujske ceste trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so s tehničnim posegom iz zvite pločevine rešili eno osebo in jo predali reševalcem, odklopili akumulatorja vozil in počistili iztekle tekočine.