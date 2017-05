V Mariboru odkrili truplo. Policija prosi za pomoč

MARIBOR – Včeraj je bilo v Stražunskem gozdu v Mariboru najdeno truplo neznanega moškega, starega od 60 do 70 let, visokega okrog 175 cm, normalne postave, kratkih rjavih, a že pretežno osivelih las, oblečenega v spodnji del trenirke modre barve in črno majico s kratkimi rokavi ter obutega v športne copate belo-modro-rumene barve velikosti 43. Moški je umrl med vožnjo s kolesom sivo-črne barve. Vzrok smrti moškega še ni znan, znakov nasilja na truplu pa ni.

Policisti naprošajo vse, ki bi lahko nudili koristne informacije za identifikacijo moškega, da pokličejo na telefonsko številko policije 113 ali se oglasijo na najbližji policijski postaji, so zapisali v poročilu PU Maribor.