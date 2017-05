V Mariboru na območju študentskega kampusa odkrili drogo za posiljevanje

MARIBOR – Kriminalisti in policisti 13 policijskih enot Policijske uprave Maribor so med poostrenim nadzorom, z namenom odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, in ostalih kaznivih dejanj sekundarne kriminalitete na prireditvi na območju študentskega kampusa v Mariboru opravili kar 68 zasegov prepovedanih drog. V večini primerov je šlo za prepovedano drogo konopljo, v šestih za amfetamin, kokain (3) in GHB (1), ki je tudi znan kot droga za posiljevanje .

Po opravljeni analizi snovi bodo po vseh zbranih obvestilih uvedli 63 hitrih postopkov zaradi kršitve določil 33. člena zakona o proizvodnji prepovedanih drog ter prometu z njimi (ZPPPD) in podali tri obdolžilne predloge za uvedbo postopka o prekršku na okrajno sodišče v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.