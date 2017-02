V Ljubljanici opazil moškega, ni kazal znakov življenja

LJUBLJANA – Zjutraj so iz Ljubljanice potegnili truplo, o čemer smo že poročali . Policijo je o tem, da je pri fužinskem gradu v vodi opazil truplo, obvestil občan.

»Posredovali so policisti in gasilci, ki so tudi iz vode izvlekli truplo starejšega moškega. Trenutno so policisti še vedno tam in opravljajo ogled kraja ter zbirajo obvestila,« nam je povedala tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič.

Več informacij o dogodku bo najbrž znanih še danes.