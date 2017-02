V Ljubljani ženska stopila pred avtobus, ni mogel pravočasno ustaviti

LJUBLJANA – Policiste so minuli četrtek obvestili o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena 58-letna peška in voznik mestnega avtobusa.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je peška v sredo nekaj pred 8. uro na Slovenski cesti na avtobusnem postajališču Bavarski dvor nenadoma stopila na prometni pas, ki je namenjen vožnji avtobusov in taksi vozil, ko je po njem pravilno pripeljal voznik mestnega avtobusa, in povzročila prometno nesrečo.

Voznik avtobusa je kljub zaviranju in umikanju v levo s sprednjim desnim delom vozila trčil v peško, ki je po trčenju padla.

Peška je nato odšla s kraja, kasneje pa je sama iskala zdravniško pomoč, kjer je bilo ugotovljeno, da je pri trčenju utrpela hudo telesno poškodbo, so sporočili iz PU Ljubljana.