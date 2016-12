V Ljubljani zagorelo na bencinski črpalki

LJUBLJANA – V sredo ob 20.28 so v prodajalni bencinske črpalke na Dunajski cesti v Ljubljani zaradi napake na električni napeljavi zagoreli pod stropom nameščeni infragrelci.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Stožice so požar pogasili, iz objekta odnesli tleče dele inventarja, pregledali okolico s termokamero in objekt nadtlačno prezračili, poroča uprava za zaščito in reševanje.