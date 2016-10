V Ljubljani vlak trčil v avto

LJUBLJANA – Ob 6.09 je na Viški cesti v Ljubljani na železniškem prehodu potniški vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so kraj nesreče zavarovali in odklopili akumulator na poškodovanem vozilu. Reševalci NMP RP Ljubljana so preventivno nepoškodovanega voznika pregledali. Nadaljnje zdravstvene oskrbe ni potreboval, poroča uprava za zaščito in reševanje.