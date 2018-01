V Ljubljani odjeknila eksplozija, ena oseba mrtva

LJUBLJANA – Ob 17.54 je na Dergančevi ulici v stanovanju odjeknila eksplozija, nato pa je zagorelo. Pri tem je ena oseba izgubila življenje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje so požar pogasili in umaknili iz objekta ostale stanovalce.

Pregledali so jih reševalci ljubljanske nujne medicinske pomoči in poškodovane na kraju oskrbeli.

Ogled kraja dogodka bo opravila kriminalistična policija.