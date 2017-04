V Ljubljani na prehodu zbil peško

LJUBLJANA – V torek nekaj po 16. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na Drenikovi ulici, v kateri je bila poškodovana peška.

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom so ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila ford vozil od Šišenske tržnice proti Drenikovi ulici, kjer se je vključeval desno na Drenikovo ulico. Pri tem je v tistem trenutku z njegove desne strani pravilno na prehod za pešce stopila 28-letna peška, v katero je s sprednjim delom vozila trčil, da je padla. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

Po podatkih policije naj bi utrpela lahke telesne poškodbe, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.