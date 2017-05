V Ljubljani kuhali na balkonu, potem je zagorelo

LJUBLJANA – V torek ob 19.58 se je v Zgornjih Gameljnah zaradi kuhanja na balkonu stanovanjske hiše vnel inventar.

Ogenj je pred prihodom gasilcev GB Ljubljana ugasnil sam. Gasilci so pregledali okolico in dokončno pogasili manjša žarišča, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da je stanovalec na plinskem gorilniku kuhal pripravek za zalivanje rož. Za nekaj minut je balkon zapustil, takrat pa so se vnele blazine stolov, ki so bile zložene na balkonu, požar pa se je razširil na les bližnjega okna.

Ogenj je pogasil stanovalec, nastalo pa je za okoli 2000 evrov materialne škode.