V krožišču sta trčila skuter in osebni avto

NOVO MESTO – Ob 11.25 sta v krožišču Ljubljanske, Andrijaničeve in Mirnopeške ceste v Novem mestu trčila skuter in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč poškodovanemu skuteristu do prihoda reševalcev, pomagali pri prenosu in oskrbi, odklopili akumulator na vozilu ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Poškodovanca so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto prepeljali v bolnišnico v Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.