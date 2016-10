V križišču z Barjansko nesreča

LJUBLJANA – V torek ob 21.25 sta v križišču Gradaške ulice in Barjanske ceste trčili osebni vozili.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ljubljane, ki so oskrbeli poškodovani osebi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.