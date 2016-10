V Kranju so se stepli

KRANJ – Gorenjski operativno-komunikacijski center je v torek prejel obvestila o šestih prometnih nesrečah, tri prijave kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju, s področja kriminalitete pa so kriminalisti obravnavali pretep nekaj oseb, ki se je končal z lahkimi poškodbami, ter sume kaznivega dejanja tatvine in vloma.

Tatvino predmetov iz tehnične trgovine so zabeležili v Kranju, vlom v osebni avtomobil pa v Zgornji Luši na škofjeloškem območju. Iz avtomobila je storilec odtujil bančni kartici.