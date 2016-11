V Kranju odjeknila eksplozija

Fotografija je simbolična. Foto: You Tube

KRANJ – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nočni eksploziji.

Ob 23.35 je na Smledniški cesti zaradi eksplozije zagorelo v zapuščenem objektu.

Gasilci JZ GRS Kranj in PGD Primskovo so požar pogasili, objekt prezračili in preventivno pregledali.