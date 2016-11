V kopalnici se je zjutraj hudo ponesrečil

MAJŠPERK – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči v kopalnici.

Ob 6.17 se je v naselju Breg, občina Majšperk, zaradi padca v kopalnici poškodoval starejši občan.

Gasilci PGD Majšperk so s tehničnim posegom odprli vrata, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči s Ptuja poškodovanca oskrbeli in nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila.

Reševalci so ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo v ptujsko bolnišnico.