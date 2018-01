V Komendi se je pogumno uprl roparju, a se ni dobro končalo

KOMENDA – Policisti PU Ljubljana so bili v petek malo pred 20. uro obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Komende. Ugotovljeno je bilo, da je za zdaj še neznan zamaskiran in oborožen storilec vstopil v prodajalno bencinskega servisa, kjer je od zaposlenega z grožnjami zahteval gotovino. Ker mu jo zaposleni ni hotel izročiti, je storilec z njim tudi fizično obračunal in ga lažje poškodoval. Sam je nato odtujil nekaj deset evrov gotovine in pobegnil.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in iskanje storilcev. V času dogodka sta bila v prodajalni samo zaposlena, so sporočili iz PU Ljubljana.