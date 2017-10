V Kočevju prelivali kri! Zaboden slovenski športnik

KOČEVJE – Zapisali smo, da je okrog 1. ure bila policija obveščena o dogodku v Kočevju, v katerem je bil huje poškodovan 34-letni moški. Po zdaj zbranih obvestilih je 25-letnik med prepirom v gostinskem lokalu zabodel 34-letnega moškega, tega pa so huje poškodovanega odpeljali najprej v ZD Kočevje in nato v ljubljanski klinični center. Policisti so napadalcu odvzeli prostost in ga pridržali, sumijo ga poskusa uboja.

Kot nam je sporočila bralka, ki želi ostati anonimna, ne ve kako hude so poškodbe, a upa da niso hujše. Po prvih informacijah je 34-letnik eden izmed slovenskih športnikov.

