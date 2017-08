V kleti zakuril kartonasto lepenko

MARIBOR – Neznani storilec je v sredo med 10.10 in 10.25 v stanovanjski stavbi na Ulici Vita Kraigherja v Mariboru neovirano vstopil v kletne prostore. Tam je našel kartonasto lepenko in jo zakuril, da je začela tleti in smrdeti, a zagorela ni.

Vseeno je nastalo za okoli 200 evrov materialne škode.

Policisti obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, storilca pa še niso izsledili.