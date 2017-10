V kleti je bil na delu

MARIBOR – Neznanec je med 9. in 12. oktobrom skozi odklenjena vrata vstopil v kletne prostore stanovanjskega bloka na Trgu revolucije v Mariboru. Tam je vlomil v kletna boksa. Iz prvega je odtujil moško kolo Alabama modro-srebrne barve in moško gorsko kolo Univega z aluminijastim okvirjem modre barve, iz drugega pa baterijske škarje za rezanje žive meje Bosch in električno žago. Zatem je poskušal vlomiti še v en kletni boks, vendar mu ni uspelo.

Materialna škoda znaša okoli 4000 evrov, so zapisali v poročilu PU Maribor.