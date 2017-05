V javnosti s travico in tehtnico

KRANJ – Kranjski kriminalisti so v torek pozno zvečer obravnavali prijavo osebe o sumu uživanja prepovedanih drog na javnem kraju in nato izsledili ter obravnavali tri moške.

Pri enem so našli okoli 50 gramov prepovedane droge konoplje in tehtnico, oboje so mu zasegli. Kranjčan je osumljen še preprodaje te droge in omogočanja uživanja mamil drugi osebi. V postopku se je tudi upiral, z nedostojnim vedenjem pa je kršil še javni red. Zaradi naštetega ga čaka kazenska ovadba.

Manjšo količino konoplje so v sredo v Kranju zasegli še prometni policisti, osebo pa obravnavajo v prekrškovnem postopku.