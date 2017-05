V hudi nesreči umrl 52-letnik

TRNOVEC – Pisali smo že, da se je na območju Metlike včeraj ob 18.30 zgodila nesreča s smrtnim izidom.

Iz novomeške policijske uprave so danes sporočili: »Do nesreče je prišlo, ko je 70-letni voznik vozil kmetijski traktor po glavni cesti iz smeri Novega mesta proti Metliki in v križišču za naselje Trnovec zavil v levo. Pri tem je zaprl pot 52-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Zaradi hudih telesnih poškodb so motorista s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je ponoči umrl.«